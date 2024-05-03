37-летний курьер забирал у пожилых людей крупные суммы денег в Хабаровске

— Подозреваемый обманным путем забрал у 83-летней жительницы Железнодорожного района Хабаровска около миллиона рублей. Мошенники связались с пожилой женщиной, выдав себя за ее внучку, которая якобы стала участницей автомобильной аварии. Они утверждали, что деньги срочно нужны для возмещения ущерба пострадавшей стороне, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.