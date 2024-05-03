37-летний курьер забирал у пожилых людей крупные суммы денег в Хабаровске

В Хабаровске задержали 37-летнего мужчину. Он выступал в роли курьера у мошенников, которые звонили пожилым людям, выдавая себя за их родственников, и просили передать им крупные суммы денег. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Соблюдая меры конспирации, курьер забирал наличные деньги и переводил их по указанным сообщниками реквизитам. За свои услуги он получал определенный процент с каждого перевода.
— Подозреваемый обманным путем забрал у 83-летней жительницы Железнодорожного района Хабаровска около миллиона рублей. Мошенники связались с пожилой женщиной, выдав себя за ее внучку, которая якобы стала участницей автомобильной аварии. Они утверждали, что деньги срочно нужны для возмещения ущерба пострадавшей стороне, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
86-летний мужчина из Индустриального района передал курьеру 850 тысяч рублей, поверив в историю, что его внучка стала участницей ДТП.
Мужчина проживал в техническом подвальном помещении многоквартирного дома в Кировском районе и работал в управляющей компании без официального трудоустройства. По его словам, все похищенные деньги он тратил на ставки в онлайн-казино.
В настоящее время по факту мошенничества начаты уголовные дела. По решению суда мошенник взят под стражу.