18-летний студент украл велосипед из подъезда в Хабаровске

— По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя. Молодой человек, обучающийся в одном из местных техникумов, уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. Задержанный продал украденный велосипед случайному прохожему за три тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.