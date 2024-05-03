18-летний студент украл велосипед из подъезда в Хабаровске

В Хабаровске из подъезда дома на улице Вахова украли велосипед стоимостью 15 тысяч рублей. Женщина регулярно оставляла его на лестничной клетке. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Женщина рассказала, что с началом теплого сезона она стала чаще кататься на велосипеде и оставляла его на лестничной клетке без дополнительных замков или удерживающих устройств.
— По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя. Молодой человек, обучающийся в одном из местных техникумов, уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. Задержанный продал украденный велосипед случайному прохожему за три тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Заведено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.