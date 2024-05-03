Пытался задушить: челябинец избил подростка, с которым поссорился на остановке

В Челябинске мужчина набросился с кулаками на 15-летнего мальчика.
Горожанин и подросток встретились на остановке общественного транспорта на улице Мамина. Между ними вспыхнула ссора. Мужчина почти сразу же бросился в драку. Он несколько раз ударил школьника, а потом повалил на землю, схватил за шею и принялся душить. Юношу спас от агрессора случайный прохожий.
Дома школьник рассказал о случившемся, и его мать обратилась в полицию.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, нападавшего удалось вычислить и задержать. Это судимый 43-летний мужчина. В отношении челябинца возбудили уголовное дело об угрозе убийством.
Пострадавшего подростка полицейские отправили к врачам, чтобы выяснить, серьезный ли вред его здоровью нанес обидчик.