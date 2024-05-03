В Омске студент ранил из пневматического пистолета 9-летнего школьника

Подробности происшествия рассказали в пресс-службах СУ СКР по Омской области и УМВД России по Омской области.
В полицию поступило сообщение из больницы, куда доставили школьника. У мальчика диагностировали пулевое ранение и извлекли инородное тело из правой голени.
Под подозрение попал 18-летний омич. Он ремонтировал свой автомобиль в гаражном кооперативе на 6-й Станционной. Мальчик вместе с приятелем в это время бегали по крышам гаражей. После замечаний, на которые дети не реагировали, он выстрелил в школьников несколько раз из пневматического пистолета.
Следственным управлением СКР по Омской области против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Он помещён под домашний арест.
Раненный мальчик находится на амбулаторном лечении.