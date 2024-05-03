Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске студент ранил из пневматического пистолета 9-летнего школьника

В Омске студент одного из колледжей ранил 9-летнего мальчика, который бегал по гаражам.

Источник: Следственный комитет РФ

Подробности происшествия рассказали в пресс-службах СУ СКР по Омской области и УМВД России по Омской области.

В полицию поступило сообщение из больницы, куда доставили школьника. У мальчика диагностировали пулевое ранение и извлекли инородное тело из правой голени.

Под подозрение попал 18-летний омич. Он ремонтировал свой автомобиль в гаражном кооперативе на 6-й Станционной. Мальчик вместе с приятелем в это время бегали по крышам гаражей. После замечаний, на которые дети не реагировали, он выстрелил в школьников несколько раз из пневматического пистолета.

Следственным управлением СКР по Омской области против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Он помещён под домашний арест.

Раненный мальчик находится на амбулаторном лечении.