В Омске студент ранил из пневматического пистолета 9-летнего школьника

Под подозрение попал 18-летний омич. Он ремонтировал свой автомобиль в гаражном кооперативе на 6-й Станционной. Мальчик вместе с приятелем в это время бегали по крышам гаражей. После замечаний, на которые дети не реагировали, он выстрелил в школьников несколько раз из пневматического пистолета.