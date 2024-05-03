В столице Башкирии за сутки в пяти авариях пострадали 7 человек.

Всего автоинспекторами пресечено 546 нарушений Правил дорожного движения. В том числе:



— 36 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам;

— 24 — нарушения правил применения ремней безопасности;

— 16 — нарушений правил перевозки детей-пассажиров;

— 46 — пешеходов были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД.



Кроме того, задержано 9 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также 8 водителей без водительского удостоверения.