Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столице Башкирии за сутки в пяти авариях пострадали 7 человек

В столице Башкирии за сутки в пяти авариях пострадали 7 человек.

За минувшие сутки, 2 мая, в Уфе сотрудниками госавтоинспекции зарегистрировано 26 ДТП, в пяти из них пострадали 7 человек.

Всего автоинспекторами пресечено 546 нарушений Правил дорожного движения. В том числе:

— 36 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам;
— 24 — нарушения правил применения ремней безопасности;
— 16 — нарушений правил перевозки детей-пассажиров;
— 46 — пешеходов были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД.

Кроме того, задержано 9 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также 8 водителей без водительского удостоверения.