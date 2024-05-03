Под Новосибирском задержан за взятку высокопоставленный чиновник

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации рабочего поселка Краснообск по социальным вопросам и работе с населением. Чиновник подозревается в получении взятки в крупном размере, сообщает прокуратура Новосибирской области.
По данным следствия, подозреваемый, нарушая закон о государственных закупках, отдавал распоряжения подчиненным и сотрудникам местного Дома культуры заключать контракты с конкретным физическим лицом и индивидуальным предпринимателем на изготовление и установку декоративных изделий на территории поселка.
По статье, по которой обвиняется чиновник, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
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