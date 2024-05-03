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Под Новосибирском задержан за взятку высокопоставленный чиновник

По статье, по которой обвиняется чиновник, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации рабочего поселка Краснообск по социальным вопросам и работе с населением. Чиновник подозревается в получении взятки в крупном размере, сообщает прокуратура Новосибирской области.

По данным следствия, подозреваемый, нарушая закон о государственных закупках, отдавал распоряжения подчиненным и сотрудникам местного Дома культуры заключать контракты с конкретным физическим лицом и индивидуальным предпринимателем на изготовление и установку декоративных изделий на территории поселка.

Замглавы администрации был задержан сотрудниками ФСБ. При обыске у него обнаружили крупную сумму денег. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По статье, по которой обвиняется чиновник, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что новосибирские сотрудники МВД проверили соблюдение миграционного законодательства.