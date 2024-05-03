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В Новосибирске владельца подпольных казино оставили на свободе

Но ему назначили выплатить огромный штраф.

Источник: Комсомольская правда

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор предпринимателю Владимиру Костюченко. Его признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр и подкупе теперь уже бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Центрального отдела полиции Александра Умерова.

В надежде смягчить удар Фемиды взяткодатель полностью признал свою вину. Его дело рассмотрели в особом порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств. На решающее заседание фигурант пришел без вещей.

Суд постановил признать Костюченко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 291 ч.5; ст. 171.2 ч.3 УК РФ. И назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом 19 миллионов 400 тысяч рублей, — огласила судья свое решение. Назначенный срок она постановила считать условным.

Как следует из материалов дела, на протяжении трех лет Костюченко ежемесячно передавал майору МВД Умерову суммы от 170 до 580 тысяч рублей за крышевание его подпольных заведений. В общей сложности набежало больше 19 миллионов.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу с запрета определенных действий осужденном изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Стоит добавить, что в прениях гособвинитель просила отправить Костюченко в колонию строгого режима на 6 с половиной лет и оштрафовать на сумму в два раза больше переданной Умерову взятки. Игорный коммерсант обжаловать решение первой инстанции не собирается. Но на это вполне может решиться прокуратура.