В Новосибирске владельца подпольных казино оставили на свободе

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор предпринимателю Владимиру Костюченко. Его признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр и подкупе теперь уже бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Центрального отдела полиции Александра Умерова.
В надежде смягчить удар Фемиды взяткодатель полностью признал свою вину. Его дело рассмотрели в особом порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств. На решающее заседание фигурант пришел без вещей.
Суд постановил признать Костюченко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 291 ч.5; ст. 171.2 ч.3 УК РФ. И назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом 19 миллионов 400 тысяч рублей, — огласила судья свое решение. Назначенный срок она постановила считать условным.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу с запрета определенных действий осужденном изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Стоит добавить, что в прениях гособвинитель просила отправить Костюченко в колонию строгого режима на 6 с половиной лет и оштрафовать на сумму в два раза больше переданной Умерову взятки. Игорный коммерсант обжаловать решение первой инстанции не собирается. Но на это вполне может решиться прокуратура.