В Новосибирске владельца подпольных казино оставили на свободе

Стоит добавить, что в прениях гособвинитель просила отправить Костюченко в колонию строгого режима на 6 с половиной лет и оштрафовать на сумму в два раза больше переданной Умерову взятки. Игорный коммерсант обжаловать решение первой инстанции не собирается. Но на это вполне может решиться прокуратура.