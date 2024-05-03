Четыре человека пострадали в ДТП из-за выезда на встречку в Екатеринбурге

На улице Советской столкнулись ВАЗ- 2109 и Hyundai Accent. По предварительным данным, водитель Hyundai завершал обгон. При этом он создал помеху для ВАЗа, который двигался попутно. Из-за этого водитель отечественного авто потерял управление и вылетел на обочину.