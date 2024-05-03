Четыре человека пострадали в ДТП из-за выезда на встречку в Екатеринбурге

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель Лады выехал на встречную полосу и подустил столкновение с Нисаном. В ДТП пострадали четыре человека: оба водителя и два пассажира.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
«Госавтоинспекция призывает автомобилистов к соблюдению всех норм и правил на дорогах и предостерегает от совершения опасных маневров», — отметили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что утром 30 апреля в Дегтярске случилась авария, в которой пострадал 13-летний мальчик.
На улице Советской столкнулись ВАЗ- 2109 и Hyundai Accent. По предварительным данным, водитель Hyundai завершал обгон. При этом он создал помеху для ВАЗа, который двигался попутно. Из-за этого водитель отечественного авто потерял управление и вылетел на обочину.