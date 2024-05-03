В Ленинском округе Омска водитель насмерть сбил пешехода

Ранее портал Om1.ru писал о смертельной аварии, которая произошла в Калачинском районе. В селе Новое 10-летний мальчик ехал на мотороллере «Муравей». В районе дома № 7 на улице Лесная он не справился с управлением и опрокинулся. Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту ДТП проходит проверка, которая позволит установить все причины и обстоятельства аварии.