В Ленинском округе Омска водитель насмерть сбил пешехода

В четверг, 2 мая, в 21:40 в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии. Она произошла на 14-й Чередовой.
Водитель автомобиля «Тойота Пробокс», 56-летний мужчина, следовал в сторону 14-й Чередовой. В районе дома № 100 по 1-й Путевой он сбил пешехода, который шёл в попутном направлении.
Ранее портал Om1.ru писал о смертельной аварии, которая произошла в Калачинском районе. В селе Новое 10-летний мальчик ехал на мотороллере «Муравей». В районе дома № 7 на улице Лесная он не справился с управлением и опрокинулся. Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту ДТП проходит проверка, которая позволит установить все причины и обстоятельства аварии.
«Муравей» — трёхколёсный грузовой мотороллер, выпускавшийся до 1995 года. Он до сих пор используется небольшими хозяйствами для перевозок грузов. Некоторые заводы по сей день продолжают выпускать для него запчасти.