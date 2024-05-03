Водитель Toyota сбил двух девочек в Иркутске. Один ребенок в тяжелом состоянии

40-летний водитель Toyota Wish сбил двух девочек 8 и 11 лет на дороге в Иркутске 2 мая, около 17.00. Известно, что дети пытались перебежать проезжую часть в неположенном месте. Момент аварии запечатлела камера видеорегистратора. Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по региону и прокуратуры Приангарья.
В результате аварии девочки получили травмы, их доставили в больницу. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
В настоящий момент инспекторы проводят проверку, по результатам которой будет принято правовое решение. Добавим, что прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП с детьми.