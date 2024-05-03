В Омске суд взыскал с такси 1,5 миллиона рублей после аварии с гибелью пассажира

«В суде установлено, что в утреннее время 5 августа 2022 г. работающий по договору с ООО “Яндекс. Такси” водитель автомобиля, в котором ехал истец, при выезде с прилегающей территории на проезжую часть пр. Губкина допустил столкновение с другим легковым автомобилем.