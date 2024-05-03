В Омске суд взыскал с такси 1,5 миллиона рублей после аварии с гибелью пассажира

«В суде установлено, что в утреннее время 5 августа 2022 г. работающий по договору с ООО “Яндекс. Такси” водитель автомобиля, в котором ехал истец, при выезде с прилегающей территории на проезжую часть пр. Губкина допустил столкновение с другим легковым автомобилем.
В результате аварии от полученных телесных повреждений водитель такси скончался на месте происшествия, а его пассажир получил тяжкий вред здоровью", — говорится в официальном сообщении омской прокуратуры.
Отмечается, что после восстановления от травм пострадавший в судебном порядке потребовал взыскать с компании компенсацию причиненного морального вреда.
По информации региональной прокуратуры, суд постановил взыскать с организации в его пользу 1 млн руб. в качестве возмещения морального вреда, а также 500 тыс. рублей штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.
Участвующий в суде апелляционной инстанции прокурор посчитал, что взысканный размер денежной компенсации соответствовал степени физических и нравственных страданий.
Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда согласилась с заключением прокурора, оставила решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу ответчика — без удовлетворения.