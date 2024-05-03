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Житель Балтийска обнаружил авиабомбу возле своего дома

Снаряд утилизировали на полигоне.

В Балтийске местный житель обнаружил авиаснаряд на своём земельном участке. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета в «ВКонтакте».

«С улицы Рябиновой в Балтийске сапёры вывозили авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны. ФАП 100 обнаружил житель Мечникова, когда пересаживал дерево возле своего дома», — говорится в сообщении.

С помощью спецтехники специалисты погрузили бомбу и утилизировали её на полигоне Хмелёвка.

В лесу возле посёлка Орехово Багратионовского округа обнаружили 100-килограммовую фугасную бомбу времён войны.

МЧС