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В Красноярском крае будут судить мужчину за убийство девочки 18 лет назад

Мужчина задушил знакомую 11-летнюю девочку из Канска в 2006-м году.

Источник: AP 2023

В Канске Красноярского края завершили расследование убийства 11-летней девочки, которое совершили весной 2006 года. Обвинение в убийстве было предъявлено 42-летнему жителю Норильска, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, в апреле 2006-го года пропала 11-летняя девочка по имени Евгения, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Её долго искали, но найти так и не удалось даже в наше время.

В 2024 году в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты СК и полицейские повторно изучили все материалы дела и смогли выйти на возможного убийцу девочки.

«Специалист-психолог СК провёл работу по активизации памяти с одной из свидетельниц по делу, которая видела девочку в магазине с неизвестными мужчиной и женщиной накануне её исчезновения. Был составлен фоторобот женщины, и впоследствии установлено её местонахождение. Она дала показания о том, что тогда она была со своим знакомым», — рассказали в Следственном комитете.

В результате совместной работы СК и МВД следователи смогли найти подозреваемого, им оказался 42-летний житель Норильска. Мужчину задержали, он рассказал правоохранителям, что 10 апреля 2006 года привёл знакомую девочку в один из заброшенных домов в Канске, где её задушил. Тело спрятал в подполье дома.

Вину мужчина полностью признал. В настоящий момент расследование уголовного дела полностью завершено и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Скоро обвиняемый предстанет перед судом.