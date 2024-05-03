В Красноярском крае будут судить мужчину за убийство девочки 18 лет назад

«Специалист-психолог СК провёл работу по активизации памяти с одной из свидетельниц по делу, которая видела девочку в магазине с неизвестными мужчиной и женщиной накануне её исчезновения. Был составлен фоторобот женщины, и впоследствии установлено её местонахождение. Она дала показания о том, что тогда она была со своим знакомым», — рассказали в Следственном комитете.