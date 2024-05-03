В ГИБДД Уфы сообщили подробности массовой аварии с участием микроавтобуса.

В столичной госавтоинспекции сообщили подробности дорожной аварии, которая произошла на территории Орджоникидзевского района. По информации ведомства, вечером 2 мая 40-летний водитель за рулем «Лады Гранты» ехал по улице Интернациональной в сторону улицы Ульяновых, где допустил столкновение с впереди движущейся машиной «Ниссан Кашкай». Последняя от удара выехала на встречную полосу и совершила столкновение с движущимися во встречном направлении «Хендай Акцент» и «ГАЗель».