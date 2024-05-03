В ГИБДД Уфы сообщили подробности массовой аварии с участием микроавтобуса.

В столичной госавтоинспекции сообщили подробности дорожной аварии, которая произошла на территории Орджоникидзевского района. По информации ведомства, вечером 2 мая 40-летний водитель за рулем «Лады Гранты» ехал по улице Интернациональной в сторону улицы Ульяновых, где допустил столкновение с впереди движущейся машиной «Ниссан Кашкай». Последняя от удара выехала на встречную полосу и совершила столкновение с движущимися во встречном направлении «Хендай Акцент» и «ГАЗель».
В дорожной аварии водители автомобилей «Лада Гранта» и «Хендай Акцент» с различными травмами были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены.
Известно, что в «ГАЗели» не было пассажиров, и она следовала не по маршруту. Водитель «Лады» отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В отношении него был составлен административный материал. По факту ДТП начато разбирательство.