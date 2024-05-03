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На востоке Москвы при тушении огня в промзоне пострадал пожарный

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Пожарный пострадал во время тушения пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы, которое горело на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«При тушении пожара пострадал пожарный, он госпитализирован в одну из столичных больниц», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, были проведены замеры уровней предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе жилой зоны. «Превышений не зафиксировано», — добавил представитель оперативных служб.

Вечером 2 мая на улице Буракова, дом 27, корпус 40, на территории промзоны произошел пожар. По данным пресс-службы МЧС России, произошло частичное обрушение кровли на площади 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен второй (повышенный) номер сложности из пяти. В загоревшемся здании часть помещений сдается в аренду. Среди арендаторов есть компании, в том числе работающие с горючими материалами. Пожар уже потушили.

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