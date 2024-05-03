На востоке Москвы при тушении огня в промзоне пострадал пожарный

Вечером 2 мая на улице Буракова, дом 27, корпус 40, на территории промзоны произошел пожар. По данным пресс-службы МЧС России, произошло частичное обрушение кровли на площади 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен второй (повышенный) номер сложности из пяти. В загоревшемся здании часть помещений сдается в аренду. Среди арендаторов есть компании, в том числе работающие с горючими материалами. Пожар уже потушили.