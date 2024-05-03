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Более 3 тысяч человек задержали на границе Казахстана

Более 3 тысяч человек задержали на границе за нарушение законодательства Казахстана в прошлом месяце. Такие данные приводит Пограничная служба КНБ, передает Tengrinews.kz.

Всего в апреле сотрудники Погранслужбы задержали 3 186 человек. Среди них 38 нарушителей государственной границы, еще 29 человек пытались нарушить госграницу. Все они — иностранцы. Предотвращено 1 342 факта незаконного перемещения через госграницу, в том числе — наркотиков, религиозной литературы, оружия, боеприпасов, ГСМ и валюты.

Кроме этого, Погранслужба пресекла 120 фактов браконьерства в акватории Каспия. Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 2,3 миллиарда тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.