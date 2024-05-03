«Горел жилой дом»: из-за пожара в Самарской области погиб человек

Смертельный пожар произошел 2 мая в Сергиевском районе. По информации ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», в селе Верхняя Орлянка загорелся частный дома. Сообщение о происшествии поступило в 09.40.
— Площадь пожара составила 70 квадратных метров, — уточнили в ведомстве.
С пожаром боролись четыре пожарных ПСЧ № 141, шесть пожарных ПСЧ № 109 и два члена добровольной пожарной команды села. Огонь удалось локализовать в 09.52, а потушить — в 10.00. К сожалению, происшествие привело к гибели одного человека. Почему произошел пожар, пока не известно.