Ночью 3 мая в Воронежской области прозвучало предупреждение об опасности атаки БПЛА

Сообщение о вероятной атаке было опубликовало в 03:30, опасность сохранялась до 04:45. Информации о ликвидированных объектах и разрушениях нет. В данный момент обстановка в регионе спокойная. Напомним, что последний раз в результате уничтожения вражеских беспилотников 1 мая пострадали три частных дома, один БПЛА сбили на подлете к Воронежу. Люди при этом ранены не были.
Воронежцам при угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами следует проявлять осторожность, в частности, не подходить к окнам, постараться укрыться в надежном помещении, не передвигаться в транспорте.