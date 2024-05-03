Ночью 3 мая в Воронежской области прозвучало предупреждение об опасности атаки БПЛА

Сообщение о вероятной атаке было опубликовало в 03:30, опасность сохранялась до 04:45. Информации о ликвидированных объектах и разрушениях нет. В данный момент обстановка в регионе спокойная. Напомним, что последний раз в результате уничтожения вражеских беспилотников 1 мая пострадали три частных дома, один БПЛА сбили на подлете к Воронежу. Люди при этом ранены не были.