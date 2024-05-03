Более 500 млн рублей направят на ликвидацию последствий ЧС в Сочи

В Центральном районе отремонтируют участок после оползней по улице Цюрупы, 13А. Укрепят оползневый склон в районе многоквартирного № 12 по улице Пасечной. А в Лазаревском районе на правом берегу реки Западных Дагомыс восстановят береговую линию в районе жилых домов по улице Армавирской.