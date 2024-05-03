«Только мне угрожаете»: адвокат Бишимбаев вступил в перепалку с судьей

«Защитник, учитывая вашу позицию, мне придется все-таки вам разъяснить досконально, раз вы уже не понимаете. Защитник, первая часть судебных прений состоит из речей участников процесса по поводу доказанности либо недоказанности предъявленного обвинения. Так, судом только что три раза было сделано вам замечание. Однако вы, несмотря на это, все равно повторяете свои доводы, которые недопустимы в присутствии присяжных заседателей. Раз вы не понимаете, еще раз разъясняю, в судебных прениях стороны не должны допускать неэтичные, нетактичные высказывания, которые вы до этого уже допустили. Если вам непонятно, что такое неэтичное высказывание, разъясняю, что это непорядочно, не соответствующее правилам поведения и морали», — заявила судья.