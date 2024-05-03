На 17 см вырос уровень воды в реке Урал в Атырауской области

«Как вы знаете, уровень воды реки Урал поднимается ежедневно, угроза паводка для нашего района остается актуальной. Хотя работы по возведению защитных дамб завершены, ведутся дополнительные укрепительные работы. Сейчас не время расслабляться. Сотрудники акимата района, депутаты маслихатов, сельчане, активисты-волонтеры намерены направить свои усилия на то, чтобы наш район пережил этот паводок», — сказал аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.