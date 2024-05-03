В Башкирии женщина похитила у 10 граждан более 7 млн рублей.

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления КПК «БК» по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». По информации пресс-службы прокуратуры РБ, с 2015 года по 2016 год женщина создала и возглавила кредитный потребительский кооператив «БК» в Стерлитамаке.
Она заключила с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере от 26 до 36 процентов. При этом клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организации и их доходности. Для создания видимости успешной деятельности ряду пайщиков выплачивались проценты. Так, злоумышленница похитила у 10 граждан свыше 7 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Подсудимая не признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 3-х лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.