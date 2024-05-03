В Башкирии женщина похитила у 10 граждан более 7 млн рублей.

Она заключила с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере от 26 до 36 процентов. При этом клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организации и их доходности. Для создания видимости успешной деятельности ряду пайщиков выплачивались проценты. Так, злоумышленница похитила у 10 граждан свыше 7 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.