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Перепутали мешки: 65 мобильных телефонов пропали в Хабаровске

Работника рудника задержали за кражу мобильных телефонов в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Хабаровска было заявлено о пропаже 65 сотовых телефонов, ввезенных из Москвы. Ущерб, по оценкам транспортной компании, составил 460 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Мобильные телефоны были ошибочно переданы другой транспортной компании, которая затем перевезла их в один из поселков Амурской области. В ходе дальнейших оперативных мероприятий полицейские обнаружили, что в части украденных телефонов были активированы сим-карты в Благовещенске Амурской области.

— В результате задержали подозреваемого в краже 34-летнего местного жителя. Мужчина работал на одном из рудников в Амурской области вахтовым методом. Он получил груз из запасных частей для техники, работающей на руднике. Вместе с грузом прибыли и другие мешки, в которых он обнаружил партию сотовых телефонов. Он не сообщил руководству о наличии этих мешков, так как на них отсутствовали накладные. Впоследствии он забрал мешки с собой и хранил их у себя дома. Через некоторое время он раздал часть телефонов родственникам, а около 30 штук продал, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО по материалам Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте.

Теперь обвиняемый будет ожидать судебного заседания, находясь под подпиской о невыезде.