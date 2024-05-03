Перепутали мешки: 65 мобильных телефонов пропали в Хабаровске

— В результате задержали подозреваемого в краже 34-летнего местного жителя. Мужчина работал на одном из рудников в Амурской области вахтовым методом. Он получил груз из запасных частей для техники, работающей на руднике. Вместе с грузом прибыли и другие мешки, в которых он обнаружил партию сотовых телефонов. Он не сообщил руководству о наличии этих мешков, так как на них отсутствовали накладные. Впоследствии он забрал мешки с собой и хранил их у себя дома. Через некоторое время он раздал часть телефонов родственникам, а около 30 штук продал, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО по материалам Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте.