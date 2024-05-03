Защитник заявил, что Бишимбаев мог бы нанять киллера, если бы хотел убить Нукенову

«Важным доказательством отсутствия намерения убивать является поведение до нанесения побоев, в момент нанесения побоев и после нанесения побоев. Вы все это знаете, все это поведение вы его видели. Давайте разберем поведение до нанесения побоев Нукеновой. Представим себе, если Бишимбаев задумал бы совершить убийство, стал бы он это делать своими руками? Безопасней, наверное, нанять профессионального человека, чтобы совершить убийство так, что никто и не понял бы, и не догадался, что к этому как-то причастен Бишимбаев. Но никаких попыток Бишимбаева нанять киллера в деле не имеется. Допустим, Бишимбаев захотел совершить убийство именно своими руками. Ну, представим себе — не киллер, а вот он захотел сам», — говорит Газымжанов.