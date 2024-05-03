Жесткий пожар возле таможенного поста с машинами во Владивостоке произошел пятницу в районе 17 часов вечера. Очевидцы сообщают, что люди пытаются отогнать автомобили подальше от полыхающего пламени в бухте Диомид, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на местные социальные сети.
Видеофрагмент с места событий опубликовали в тг-канале NBS24 (18+).
«На записи, которую ведут с борта судна, видно как люди отгоняют машины подальше от огня», — сказано в публикации.
Редакция ИА PrimaMedia уточняет информацию по произошедшему.
Как сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни, в районе Диомида горело бытовое помещение на частной территории на улице Приморская. По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, открытое горение ликвидировано.
«Объекты таможенной инфраструктуры расположены на безопасном удалении от места происшествия», — добавили в пресс-службе Владивостокской таможни.