Жесткий пожар возле таможенного поста с машинами во Владивостоке произошел пятницу в районе 17 часов вечера. Очевидцы сообщают, что люди пытаются отогнать автомобили подальше от полыхающего пламени в бухте Диомид, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на местные социальные сети.