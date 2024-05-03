В Хабаровске осужден поджигатель комиссариата

Позже осужденный совершил осквернение мест захоронений и надругательство над государственным флагом Российской Федерации. Осенью 2022 и зимой 2023 года он с помощью аэрозольных баллонов нанес на полотна государственных флагов Российской Федерации символы, визуально сходные с нацистской символикой и атрибутикой. Флаги были установлены в местах захоронений бойцов, погибших в ходе СВО. Уличили его и в вандализме, и хулиганстве из соображений политической и идеологической ненависти. Весной 2023 года горожанин на автобусной остановке вырезал участки размещенной социальной рекламы. В частности, он уничтожил шевроны с изображенными на них государственным флагом Российской Федерации и символикой Z, что было расценено как вандализм. Мало того, он срывал с автомобилей тексто-графические изображения в поддержку СВО, наносил изображения символа, визуально схожего с нацистской символикой.