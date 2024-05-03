В Хабаровске осужден поджигатель комиссариата

Как сообщили в пресс-службе 1-го Восточного окружного военного суда, инцидент случился осенью 2023 года. Осужденный не желал быть призванным в ряды армии и участвовать в СВО, выступал против мобилизации, поэтому решил совершить террористический акт — поджечь военный комиссариат в Индустриальном районе. Он изготовил две зажигательные бутылки с легковоспламеняющейся смесью, установил их на двух окнах кабинетов, расположенных на первом этаже военкомата. В этот момент в помещении находились работники учреждения. Потом он поджег бутылки и скрылся. В результате возгорания сотрудники военкомата не пострадали, государственному учреждению причинен значительный материальный ущерб.
Позже осужденный совершил осквернение мест захоронений и надругательство над государственным флагом Российской Федерации. Осенью 2022 и зимой 2023 года он с помощью аэрозольных баллонов нанес на полотна государственных флагов Российской Федерации символы, визуально сходные с нацистской символикой и атрибутикой. Флаги были установлены в местах захоронений бойцов, погибших в ходе СВО. Уличили его и в вандализме, и хулиганстве из соображений политической и идеологической ненависти. Весной 2023 года горожанин на автобусной остановке вырезал участки размещенной социальной рекламы. В частности, он уничтожил шевроны с изображенными на них государственным флагом Российской Федерации и символикой Z, что было расценено как вандализм. Мало того, он срывал с автомобилей тексто-графические изображения в поддержку СВО, наносил изображения символа, визуально схожего с нацистской символикой.
Суд признал фигуранта виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 205, частью второй статьи 214, пункта «б» части первой статьи 213 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных пунктом «б» части второй статьи 244 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных статьей 329 УК РФ. В качестве наказания ему назначено лишение свободы на срок 15 лет с отбыванием в тюрьме четырех лет, после чего — в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.