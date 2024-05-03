В Башкирии с начала года на пожарах погибли 7 детей.

Не оставлять детей без присмотра! Научить их правильно действовать при пожаре! Выключать все электроприборы на ночь! Следить за электропроводкой и заменить старую! Установить в доме пожарный извещатель и приобрести огнетушитель! «Объясните ребенку, что главная его задача при пожаре в частном доме — эвакуироваться. Не прятаться, не бежать за игрушкой или кошкой, а эвакуироваться», — подчеркнули в ведомстве.