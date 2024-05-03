В Башкирии с начала года на пожарах погибли 7 детей.

На 3 мая с начала года в Башкортостане на четырех пожарах погибли 7 детей. Смертельные инциденты произошли в Мишкинском, Белорецком, Бижбулякском и Дуванском районах. Все пожары с гибелью детей случились в частных жилых домах. По информации пресс-службы МЧС по РБ, в прошлом году за аналогичный период прошлого года погиб 1 ребенок.
Пожарные призывают взрослых:
Не оставлять детей без присмотра! Научить их правильно действовать при пожаре! Выключать все электроприборы на ночь! Следить за электропроводкой и заменить старую! Установить в доме пожарный извещатель и приобрести огнетушитель! «Объясните ребенку, что главная его задача при пожаре в частном доме — эвакуироваться. Не прятаться, не бежать за игрушкой или кошкой, а эвакуироваться», — подчеркнули в ведомстве.