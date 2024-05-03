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Отсрочку по оплате коммунальных услуг дадут пострадавшим от паводков казахстанцам

В ряде регионов страны в связи с паводковой ситуацией действуют режимы ЧС местного масштаба. Пострадавшим казахстанцам оказывается всесторонняя помощь, передает DKNews.kz.

Правительством РК принято решение о предоставлении потребителям отсрочки по отплате коммунальных платежей.

Отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель, оплату по которым потребители смогут осуществить позже без начисления пени.

Списки пострадавших от паводков потребителей (абонентские номера) будут формироваться местными исполнительными органами.

Данные списки будут адресованы коммунальным предприятиям, которые в свою очередь примут соответствующие меры по отсрочке коммунальных платежей.

При возникновении вопросов потребителям необходимо обращаться в соответствующий территориальный департамент КРЕМ МНЭ РК по следующим номерам:

  • Департамент КРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области: 8 (7162) 50−43−27;
  • Департамент КРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области: 8 (7132) 55−73−60;
  • Департамент КРЕМ МНЭ РК по Атырауской области: 8 (7122)21−10−42;
  • Департамент КРЕМ МНЭ РК по Западно-Казахстанской области: 8 (7112) 25−13−25;
  • Департамент КРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области: 8 (7212) 41−52−96;
  • Департамент КРЕМ МНЭ РК по Костанайской области: 8 (7142) 53−52−40;
  • Департамент КРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области:8 (7182) 32−12−04;
  • Департамент КРЕМ МНЭ РК по Северо-Казахстанской области:8 (7152) 53−42−56;
  • Департамент КРЕМ МНЭ РК по области Улытау: 8 (7102)76−03−91.

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