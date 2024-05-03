Отсрочку по оплате коммунальных услуг дадут пострадавшим от паводков казахстанцам

Правительством РК принято решение о предоставлении потребителям отсрочки по отплате коммунальных платежей.
Отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель, оплату по которым потребители смогут осуществить позже без начисления пени.
Списки пострадавших от паводков потребителей (абонентские номера) будут формироваться местными исполнительными органами.
Данные списки будут адресованы коммунальным предприятиям, которые в свою очередь примут соответствующие меры по отсрочке коммунальных платежей.
При возникновении вопросов потребителям необходимо обращаться в соответствующий территориальный департамент КРЕМ МНЭ РК по следующим номерам:
- Департамент КРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области:
8 (7162) 50−43−27;
- Департамент КРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области:
8 (7132) 55−73−60;
- Департамент КРЕМ МНЭ РК по Атырауской области: 8 (7122)21−10−42;
- Департамент КРЕМ МНЭ РК по Западно-Казахстанской области:
8 (7112) 25−13−25;
- Департамент КРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области:
8 (7212) 41−52−96;
- Департамент КРЕМ МНЭ РК по Костанайской области:
8 (7142) 53−52−40;
- Департамент КРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области:
8 (7182) 32−12−04;
- Департамент КРЕМ МНЭ РК по Северо-Казахстанской области:
8 (7152) 53−42−56;
- Департамент КРЕМ МНЭ РК по области Улытау: 8 (7102)76−03−91.