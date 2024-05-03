Под Оршей водитель микроавтобуса ГАЗ погиб после столкновения с фурой Volvo

В сообщении сказано, что ДТП случилось 2 мая, в четверг, примерно в 07.00 на 159-м километре автодороги М-8 «Витебск-Гомель-граница Украины». Согласно предварительным данным, водитель, находившийся за рулем грузового тягача Volvo с полуприцепом, врезался в машину ГАЗ, которая ехала в попутном направлении и выполняла поворот. В результате случившегося 62-летний водитель, находившийся за рулем микроавтобуса, погиб на месте.