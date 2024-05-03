Отказавшийся от брони волгоградец Виталий Изонов погиб в зоне СВО

Прощание с погибшим в зоне специальной военной операции Виталием Изоновым состоится 3 мая в хуторе Попов Новоаннинского района. На службу его призвали в рамках частичной мобилизации. И хотя поначалу трактористу-механизатору СПК «Попов» дали бронь, он от нее отказался и пошел вместе с земляками на СВО.
На странице в VK официального издания Новоаннинского района рассказывают: молодой человек окончил Тростянскую среднюю школу, затем — Панфиловское СПТУ-16. После его призвали в Российскую армию, где он служил в ракетных войсках и демобилизовался в звании младшего сержанта.
В зону СВО попал в октябре 2022 года. В конце июля 2023-го Виталий побывал в отпуске, а 10 августа вернулся обратно. В последние дни января 2024-го семье сообщили, что их сын, брат и муж пропал без вести. А 14 февраля стало известно о его смерти.
«Погиб Виталий Изонов 28 января от острой массивной кровопотери при исполнении военных обязанностей в Херсонской области», — уточняет издание «Новоаннинские вести» в соцсети.
О том, что нашли тело погибшего, родным сказали только 25 апреля — им принесли похоронку. Посмертно Виталия Изонова представили к государственной награде. У него остались родители, две сестры и гражданская супруга. Оформить отношения официально они не успели.
Прощание с погибшим состоится 3 мая в полдень в хуторе Попов в доме на улице Народной, 2/4.
«Выражаем родным Виталия Сергеевича Изонова глубокие искренние соболезнования», — говорится в некрологе. К этим словам присоединяется vlg.aif.ru.
Ранее стало известно, что камышанин Александр Родионов погиб в зоне СВО.