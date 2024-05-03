Отказавшийся от брони волгоградец Виталий Изонов погиб в зоне СВО

Прощание с погибшим в зоне специальной военной операции Виталием Изоновым состоится 3 мая в хуторе Попов Новоаннинского района. На службу его призвали в рамках частичной мобилизации. И хотя поначалу трактористу-механизатору СПК «Попов» дали бронь, он от нее отказался и пошел вместе с земляками на СВО.