В Гулькевичском районе девушка на BMW слетела с дороги в кладбище и повредила несколько могил

В Краснодарском крае произошло ДТП на кладбище. Авария случилась в Гулькевичском районе.



Предварительно, машина BMW ехала по автодороге «Гулькевичи-Новоукраинское-Шевченко». Возле поселка Красносельского 22-летняя девушка, находившаяся за рулем иномарки, не справилась c управлением. Легковушка слетела с проезжей части и врезалась в забор кладбища. Также известно, что в результате столкновения было повреждено несколько могил.



В аварии никто не пострадал. В настоящее время полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.