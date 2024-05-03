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В Гулькевичском районе девушка на BMW слетела с дороги в кладбище и повредила несколько могил

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.

В Краснодарском крае произошло ДТП на кладбище. Авария случилась в Гулькевичском районе.

Предварительно, машина BMW ехала по автодороге «Гулькевичи-Новоукраинское-Шевченко». Возле поселка Красносельского 22-летняя девушка, находившаяся за рулем иномарки, не справилась c управлением. Легковушка слетела с проезжей части и врезалась в забор кладбища. Также известно, что в результате столкновения было повреждено несколько могил.

В аварии никто не пострадал. В настоящее время полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.