На Южном Урале за убийство отдали под суд многодетную мать

По версии следствия, 27-летняя женщина вместе с сожителем и знакомыми у себя дома употребляла спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, перешедший в борьбу. Хозяйка взяла нож и ударила сожителя в спину. Его смерть наступила на месте.