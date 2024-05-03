На Южном Урале за убийство отдали под суд многодетную мать

Напомним, преступление произошло в январе 2024 года в Кыштыме.
По версии следствия, 27-летняя женщина вместе с сожителем и знакомыми у себя дома употребляла спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, перешедший в борьбу. Хозяйка взяла нож и ударила сожителя в спину. Его смерть наступила на месте.
Жительницу Кыштыма обвиняют по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).
Пресс-центр региональной прокуратуры отмечает, что женщина ранее не судима, является матерью троих малолетних детей. Ранее ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.