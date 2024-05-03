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Мужчина утонул в реке в Гомельском районе

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе в Ипути утонул мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Трагедия произошла 2 мая. В 19.37 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Ипуть в д. Романовичи Гомельского района.

Работниками МЧС извлечен из воды утонувший гражданин 1964 года рождения, пенсионер.

несчастный случай