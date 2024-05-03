Мужчина утонул в реке в Гомельском районе

Трагедия произошла 2 мая. В 19.37 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Ипуть в д. Романовичи Гомельского района.
Работниками МЧС извлечен из воды утонувший гражданин 1964 года рождения, пенсионер.
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе в Ипути утонул мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Трагедия произошла 2 мая. В 19.37 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Ипуть в д. Романовичи Гомельского района.
Работниками МЧС извлечен из воды утонувший гражданин 1964 года рождения, пенсионер.