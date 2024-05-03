Под Новосибирском глава Краснообска обещал проверку из-за задержания зама после взятки

«Его руками подписывалось довольно много, даже странно, что он попался на такой маленькой взятке. Я думаю, что там были дела и покрупнее, — поделился с Сиб.фм блогер Валерий Котельников, который часто критиковал администрацию рабочего посёлка. — Были вопросы и по подписанному Генеральному плану Краснообска. Он подписал акт выполненных работ, а документы с огромными недочётами».