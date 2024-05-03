Обвиняемый в жестоком убийстве омской заслуженной учительницы сделал заявление на суде

Напомним, предполагаемой жертвой 62-летнего сельчанина стала 88-летняя старушка, удостоенная почетного звания Заслуженный учитель СССР.
«По версии следствия, в ночь с 2 на 3 июля подозреваемый, предполагая, что у пенсионерки могут быть денежные сбережения, проник к ней в дом и металлическим прутом несколько раз ударил женщину по голове, после чего задушил ее проводом», — сообщали на этапе расследования в региональных следственных органах.
На представленных кадрах подсудимый делает заявление о своей якобы непричастности к описанным злодеяниям и обвиняет сотрудников следственных органов в воздействии, в том числе физическом.
«Хочу сказать, что я этого не делал. Они как говорили, следователи, так я и говорил — били меня, убивали», — с заметным, по мнению автора, волнением и сбивчиво произносит доставленный в суд Юрий Гагарин.
После этого заявления судья постановил зафиксировать в ведущемся протоколе позицию сельчанина о том, что тот не признает вины в инкриминируемых ему преступлениях, а показания якобы получены под давлением.
«Она мне как мать родная была. Когда надо было, я к ней приходил, она мне и три тысячи давала, и пять, на операцию дочке копил», — подытожил обвиняемый, которого попросили изложить свою версию более подробно на этапе дачи показаний.
Напомним, «СуперОмску» удалось выяснить, что на скамье подсудимых сельчанин оказывается не впервые, ранее он был неоднократно судим за кражи, разбой, нанесение тяжких телесных повреждений. В свою очередь, погибшая женщина вплоть до 82 лет преподавала жителям Евгащино химию, а также была известна своей активной благотворительной деятельностью.