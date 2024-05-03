Жительница Ростовской области погибла в ДТП с участием рейсовой маршрутки

Авария случилась вечером 2 мая на трассе Дмитриевское — Городовиковск. Всего на момент происшествия водитель вез семь человек. Предварительно, маршрутка съехала в кювет, врезалась в дерево и перевернулась. По словам очевидцев, перед этим водителю стало плохо, и он потерял сознание.