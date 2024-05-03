Жительница Ростовской области погибла в ДТП с участием рейсовой маршрутки

Рейсовая маршрутка, следующая из Сальска в Ставрополь, попала в аварию. Погибли 51-летний водитель и 24-летняя жительница Ростовской области, еще часть пассажиров были доставлены в больницу. Об этом сообщает краевое управление ГИБДД.
— Три человека для осмотра отвезли к медикам, еще трое покинули место происшествия на попутном транспорте, — прокомментировали в ведомстве.
Авария случилась вечером 2 мая на трассе Дмитриевское — Городовиковск. Всего на момент происшествия водитель вез семь человек. Предварительно, маршрутка съехала в кювет, врезалась в дерево и перевернулась. По словам очевидцев, перед этим водителю стало плохо, и он потерял сознание.
— У водителя в наличии были все необходимые документы, он прошел медицинский осмотр. В течение последних двух лет к ответственности за нарушения не привлекался, имеет длительный стаж вождения. Назначены экспертизы, — прокомментировали в УГИБДД.