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В южноуральской тайге ищут пропавшего 84-летнего пенсионера

Поиски мужчины начались еще вечером 2 мая и продолжаются до сих пор.

О пропаже пожилого человека в Поисково-спасательную службу Челябинской области сообщил его родственники. Как выяснилось, пенсионер ушел искать сбежавший табун лошадей в районе поселков Плотинка и Веселовка, но сам потерялся.

Спасатели Златоустовского отряда обследовали местность, проверяли все лесные и грунтовые дороги на автомобилях, тропы — на квадроциклах, а также пешком — там, где не может проехать техника.

К поискам потерявшегося пенсионера присоединились также добровольцы из числа местных жителей. Мужчине подавали сигналы с помощью выстрелов ружей и ракетниц. При этом с пожилым человеком держали связь по телефону, однако потерявшийся отвечал, что ни видит и не слышит сигналов.

Известно, что ночной поиск результатов не дал. Утром спасатели увеличили район — теперь специалисты проверяют также хребет и противоположные склоны горы Большой Урал.