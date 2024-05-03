В южноуральской тайге ищут пропавшего 84-летнего пенсионера

О пропаже пожилого человека в Поисково-спасательную службу Челябинской области сообщил его родственники. Как выяснилось, пенсионер ушел искать сбежавший табун лошадей в районе поселков Плотинка и Веселовка, но сам потерялся.
Спасатели Златоустовского отряда обследовали местность, проверяли все лесные и грунтовые дороги на автомобилях, тропы — на квадроциклах, а также пешком — там, где не может проехать техника.
К поискам потерявшегося пенсионера присоединились также добровольцы из числа местных жителей. Мужчине подавали сигналы с помощью выстрелов ружей и ракетниц. При этом с пожилым человеком держали связь по телефону, однако потерявшийся отвечал, что ни видит и не слышит сигналов.
Известно, что ночной поиск результатов не дал. Утром спасатели увеличили район — теперь специалисты проверяют также хребет и противоположные склоны горы Большой Урал.