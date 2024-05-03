В южноуральской тайге ищут пропавшего 84-летнего пенсионера

К поискам потерявшегося пенсионера присоединились также добровольцы из числа местных жителей. Мужчине подавали сигналы с помощью выстрелов ружей и ракетниц. При этом с пожилым человеком держали связь по телефону, однако потерявшийся отвечал, что ни видит и не слышит сигналов.