В Омске мужчина украл велосипед у курьера службы доставки

«Сотрудники уголовного розыска опросили местных жителей, проверили возможные места сбыта похищенного, посмотрели записи камер видеонаблюдения. На одной из них был запечатлён момент кражи — неизвестный мужчина перерезает трос и уезжает на чужом велосипеде», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.