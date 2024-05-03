В Омске мужчина украл велосипед у курьера службы доставки

В омскую полицию обратился 34-летний курьер службы доставки продуктов питания. Он рассказал, что у него украли велосипед стоимостью 14 тысяч рублей.
Мужчина оставил транспорт у подъезда дома на Менделеева. Для безопасности он пристегнул его тросом к забору, а ночью имущества не оказалось.
«Сотрудники уголовного розыска опросили местных жителей, проверили возможные места сбыта похищенного, посмотрели записи камер видеонаблюдения. На одной из них был запечатлён момент кражи — неизвестный мужчина перерезает трос и уезжает на чужом велосипеде», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Вором оказался 31-летний местный житель. Велосипед нашли в его квартире на балконе. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.