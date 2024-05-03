«Залез на подоконник, чтобы взять телефон». В Минске четырехлетний мальчик выпал из окна, облокотившись на москитную сетку

Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что указанный инцидент случился во Фрунзенском районе. Мать открыла окно для проветривания спальни. Ребенок побежал в комнату, залез на подоконник, чтобы взять мобильный телефон, который там лежал. Но, облокотившись на москитную сетку, мальчик выпали из окна второго этажа.
Заместитель начальника ИДН Фрунзенского РУВД Николай Пашкевич уточнил, что мать ребенка сразу же вызвала скорую медицинскую помощь.
— В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.