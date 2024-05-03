«Залез на подоконник, чтобы взять телефон». В Минске четырехлетний мальчик выпал из окна, облокотившись на москитную сетку

В сообщении сказано, что указанный инцидент случился во Фрунзенском районе. Мать открыла окно для проветривания спальни. Ребенок побежал в комнату, залез на подоконник, чтобы взять мобильный телефон, который там лежал. Но, облокотившись на москитную сетку, мальчик выпали из окна второго этажа.