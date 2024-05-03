В Сочи машина слетела с высокого обрыва и застряла на дереве

46-летний житель курорта слетел с обрыва. Его высота составляет 80 м. Трагедию предотвратило дерево, которое задержало авто и не позволило упасть дальше.



Прибывшие на место спасатели помогли мужчине и транспортировали его на носилках к дороге. Там специалисты передали пострадавшего медикам. Предварительно известно, что водитель получил закрытую травму головы и повредил ключицу, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.