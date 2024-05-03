В Свердловской области мужчина признался в убийстве, совершенном 13 лет назад

В Свердловской области жителя Богдановичского района подозревают в убийстве супруги. С женщиной расправились 13 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.
В марте 2011 года на Урале пропала жительница одного из свердловских сел. Тогда по факту ее бесследного исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство.
— На первоначальном этапе следствия раскрыть это особо тяжкое преступление не представилось возможным. Тем не менее, аналитическая работа межведомственной рабочей группы по расследованию преступлений прошлых лет продолжалась, — отметили в СК.
На днях в Следственный комитет поступила информация о возможной причастности 62-летнего мужа пропавшей к ее смерти. Ранее он был осужден за другое преступление и отбывает наказание в колонии. При допросе подозреваемый признался в содеянном.
Мужчина рассказал, что в злополучный вечер они с супругой выпивали, а затем подрались. Наутро супруг обнаружил жену мертвой. Ее тело он вывез в лесной массив и тщательно закопал, отметили в ГУ МВД региона.
— Было проведено следственное мероприятие, в ходе которого осужденного вывезли из колонии, и он указал место, где спрятал тело жены. Оттуда действительно были извлечены останки женщины, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.