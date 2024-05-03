Адвокат Кусаинова пытается вызвать жалость у присяжных: Бишимбаев тоже умер в тот день

Судья сделала замечания адвокату Наргиз Кусаиновой во время ее выступления:
«Можно спокойно, не крича, сбавьте тон», — сказала судья.
Наргиз Кусаинова демонстрирует на плакатах анатомическое строение мозга, по ее словам, «картинки скачаны из интернета».
Адвокат Игорь Вранчев обратил внимание, что макеты могли быть взяты из заключения российских экспертов. Судья сказала Кусаиновой, что если материалы из заключения иностранных специалистов, то они не могут быть показаны в суде, так как ранее суд отклонил просьбу о приобщении этой экспертизы к материалам дела.
Наргиз Кусаинова снова говорит о том, что Салтанат Нукенова пила алкоголь. На этом момента судья снова попросила адвоката не кричать. Кусаинова пытается вызвать жалость у присяжных к Бишимбаеву.
«Мы видели, как Бишимбаеву было тяжело, тяжело все это вспоминать. Он даже не мог представить в страшном сне, что такое могло произойти. Он тоже умер в тот день. У него все разорвалось», — говорит Кусаинова.
Напомним, в суде начались судебные прения. 2 мая выступала сторона гособвинения и сторона потерпевший. КазТАГ приводил слова выступления адвоката Игоря Вранчева. 3 мая судья Айжан Кульбаева сделала строгое замечание адвокату Куандыка Бишимбаева Ерлану Газымжанову.