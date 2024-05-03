Из раны достали горсть дробинок: житель Хабаровска выстрелил в прохожего после разговора о корме для собак

В Хабаровск среди бела дня выстрелили в местного жителя. ЧП случилось в Березовке, когда пострадавший гулял с собакой. Подозреваемый скрылся с места преступления, его разыскивает полиция. «КП» — Хабаровск" собрала все, что известно о случившемся.
Мужчина вышел на прогулку со щенком. К хабаровчанину подошел неизвестный, начал расспрашивать о собаке. Какая порода, сколько месяцев, что кушает — диалог абсолютно безобидный, поэтому будущая жертва ничего не заподозрила.
Поговорив несколько минут, мужчины разошлись в разные стороны. Но как только владелец собаки отвернулся, прозвучал выстрел. Неизвестный прострелил хабаровчанину ногу и сбежал. Жертву госпитализировали, из раны достали около 30 дробинок и их фрагментов. Пострадавший выжил.
Полиция устанавливает личность подозреваемого и занимается его розыском. Правоохранительным органам предстоит в том числе выяснить мотивы стрелявшего и узнать, есть ли у него сообщники. По словам пострадавшего, с вооруженным человеком он знаком не был. Оружие пока не установлено, дробь направлена на исследование.
— Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, — сообщил Кирилл Блинов, официальный представитель УМВД России по Хабаровску.
«КП» — Хабаровск" следит за развитием событий.