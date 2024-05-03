Из раны достали горсть дробинок: житель Хабаровска выстрелил в прохожего после разговора о корме для собак

Полиция устанавливает личность подозреваемого и занимается его розыском. Правоохранительным органам предстоит в том числе выяснить мотивы стрелявшего и узнать, есть ли у него сообщники. По словам пострадавшего, с вооруженным человеком он знаком не был. Оружие пока не установлено, дробь направлена на исследование.