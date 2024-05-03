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В Екатеринбурге солдат эвакуировали из казармы из-за задымления

Пожар на территории воинской части произошел в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге пожар произошел на территории воинской части на проспекте Космонавтов. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Возгорание произошло утром 3 мая. Из здания эвакуировали солдат. Предположительно, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

— Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Два военнослужащих получили незначительные травмы, им оказана вся необходимая медицинская помощь, — отметили в пресс-службе ЦВО.

Ранее, 1 апреля 2024 года, в Екатеринбурге загорелся цех на территории Уралмашзавода. Жители города заметили черный дым в нескольких районах. Огонь охватил 4000 квадратных метров. На месте работали 52 спасателя.

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