В Екатеринбурге солдат эвакуировали из казармы из-за задымления

В Екатеринбурге пожар произошел на территории воинской части на проспекте Космонавтов. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Возгорание произошло утром 3 мая. Из здания эвакуировали солдат. Предположительно, причиной пожара стала неисправная электропроводка.
— Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Два военнослужащих получили незначительные травмы, им оказана вся необходимая медицинская помощь, — отметили в пресс-службе ЦВО.
Ранее, 1 апреля 2024 года, в Екатеринбурге загорелся цех на территории Уралмашзавода. Жители города заметили черный дым в нескольких районах. Огонь охватил 4000 квадратных метров. На месте работали 52 спасателя.