33-летний мотоциклист насмерть разбился в поле в Воронежской области

Трагедия случилась в деревне Чернавка. В воронежской автоинспекции рассказали, что ДТП произошло в 4 часа утра 2 мая. Известно, что мотоциклист отъехал на 800 метров от улицы Народной и неудачно выполнил маневр. В итоге двухколесный транспорт опрокинулся, а мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Когда на место прибыли врачи, мужчина был еще жив, он умер по дороге в больницу.



Напомним, что накануне в Воронеже погиб водитель, пострадавший при столкновении трех большегрузов. Мужчине было 58 лет, он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль, которые двигался впереди.