Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

33-летний мотоциклист насмерть разбился в поле в Воронежской области

Молодой житель Бутурлиновского района погиб после того, как решил прокатиться на своем мотоцикле «Урал» по грунтовой дороге.

Трагедия случилась в деревне Чернавка. В воронежской автоинспекции рассказали, что ДТП произошло в 4 часа утра 2 мая. Известно, что мотоциклист отъехал на 800 метров от улицы Народной и неудачно выполнил маневр. В итоге двухколесный транспорт опрокинулся, а мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Когда на место прибыли врачи, мужчина был еще жив, он умер по дороге в больницу.

Напомним, что накануне в Воронеже погиб водитель, пострадавший при столкновении трех большегрузов. Мужчине было 58 лет, он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль, которые двигался впереди.