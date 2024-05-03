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Защита певца Шарлота вновь оспаривает продление его ареста

Подана апелляционная жалоба на продление ареста певцу Эдуарду Шарлоту. Об этом «Ъ-Волга» сообщил адвокат исполнителя Алексей Лапузин.

Источник: Коммерсантъ

Срок содержания исполнителя под стражей был продлен 23 апреля. Кировский районный суд Самары постановил оставить Эдуарда Шарлота в СИЗО до 29 мая включительно.

Артист, одно время живший в России, заинтересовал силовые структуры после того, как осудил военную операцию на Украине, а затем покинул РФ.

В июне 2023 года, будучи за границей, Эдуард Шарлот выложил видео, на котором он разорвал георгиевскую ленту, натянутую между двумя каменными стенами в форме буквы Z. Он также опубликовал ролик, на котором сжег свой паспорт и сказал о желании уехать в Киев. Еще на одном видео Эдуард Шарлот перепел песню «День Победы» композитора Давида Тухманова и высмеял падение курса российского рубля.

После этого в отношении певца были возбуждены три уголовных дела. Два — о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одно — об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

В ноябре 2023 года Шарлота задержали по прилету в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В декабре Кировский райсуд Самары арестовал певца.

В январе 2024 года на заседании Самарского областного суда, который рассматривал апелляционную жалобу на арест исполнителя, Эдуард Шарлот извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В итоге суд оставил продление ареста в силе. Новая жалоба на продление ареста также была отклонена.