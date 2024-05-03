Защита певца Шарлота вновь оспаривает продление его ареста

В июне 2023 года, будучи за границей, Эдуард Шарлот выложил видео, на котором он разорвал георгиевскую ленту, натянутую между двумя каменными стенами в форме буквы Z. Он также опубликовал ролик, на котором сжег свой паспорт и сказал о желании уехать в Киев. Еще на одном видео Эдуард Шарлот перепел песню «День Победы» композитора Давида Тухманова и высмеял падение курса российского рубля.