Южноуралец из мести расстрелял и сжег чужую машину

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что между владельцем легковушки и 43-летним жителем Миасса случился конфликт. После ссоры мужчина решил, видимо, отомстить оппоненту. Сначала он дважды выстрелил в «Ниву» из ружья, а после — поджег машину. Потерпевший оценил ущерб в 500 тысяч рублей.