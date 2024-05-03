Южноуралец из мести расстрелял и сжег чужую машину

Таким образом житель Миасса решил навредить человеку, с которым до этого поссорился.
Сожжению дотла «Ниву» на улице Демидова обнаружил владелец машины. Поиск поджигателя начали сотрудники уголовного розыска. Вскоре злоумышленника нашли и задержали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что между владельцем легковушки и 43-летним жителем Миасса случился конфликт. После ссоры мужчина решил, видимо, отомстить оппоненту. Сначала он дважды выстрелил в «Ниву» из ружья, а после — поджег машину. Потерпевший оценил ущерб в 500 тысяч рублей.
Следователи ОМВД России по Миассу возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Задержанный поджигатель находится под подпиской о невыезде.