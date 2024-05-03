В Красноярском крае родители заставили 12-летнюю дочь делать закладки с наркотиками

«Девочка помнит, как она с братьями жила с родителями. В квартире постоянно собирались посторонние люди, употребляли спиртное и наркотики. Девочка почти не ходила в школу, занималась младшими братьями. После ареста родителей девочка была передана на воспитание бабушке и сейчас категорически отказывается общаться с родителями. Двое младших детей были переданы под опеку посторонним людям», — сказано в докладе Ирины Мирошниковой.