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В Красноярском крае родители заставили 12-летнюю дочь делать закладки с наркотиками

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Девочку забрали из семьи, но двое младших братьев оказались в детском доме.

Источник: ГУ МВД

Жительница Красноярского края вместе с мужем воспитывала трех детей: двух мальчиков 4 и 6 лет и одну 12-летнюю девочку. Старшего ребенка заставляли заниматься закладками наркотиков. Об этом в своем докладе рассказала детский омбудсмен по краю Ирина Мирошникова.

«Девочка помнит, как она с братьями жила с родителями. В квартире постоянно собирались посторонние люди, употребляли спиртное и наркотики. Девочка почти не ходила в школу, занималась младшими братьями. После ареста родителей девочка была передана на воспитание бабушке и сейчас категорически отказывается общаться с родителями. Двое младших детей были переданы под опеку посторонним людям», — сказано в докладе Ирины Мирошниковой.

Четырехлетний мальчик боялся посторонних, не мог назвать свое имя и возраст. Его старший брат был совершенно не подготовлен к школе. Два года опекуны воспитывали двух мальчиков, водили к психологам, дефектологам. Все это время биологические родители писали жалобы на опекунов в инстанции.

В итоге приемная семья «устала от постоянных посещений проверяющих» и отказалась от детей. Сейчас братья живут в детском доме.