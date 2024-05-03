Предприниматель из Братска похитил на сделках более миллиона рублей

В Братске расследование дела о мошенничестве завершилось арестом 32-летнего местного жителя. Следственное управление МВД России «Братское» вычислили предпринимателя, который не очень ответственно подходил к выполнению работы. Настолько, что свои задачи не выполнил, а более миллиона рублей похитил. Об этом сообщает ГУ МВД России По Иркутской области.
— Мужчина является директором строительной компании, с июня по август прошлого года он заключил шесть договоров и обязался провести ремонтно-отделочные работы в квартирах и домах заказчиков. Не забыл предприниматель и о предоплате, взяв половину от стоимости за свои услуги и сто процентов за покупку стройматериалов. Но обязательства в полном объеме директор так и не выполнил, — рассказывают в полиции.
Таким нехитрым способом сибиряк забрал себе в карман более полутора миллионов рублей. Его действия не остались без внимания отделом противодействия коррупции города Братска. Теперь бизнесмен предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере.