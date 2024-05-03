Предприниматель из Братска похитил на сделках более миллиона рублей

— Мужчина является директором строительной компании, с июня по август прошлого года он заключил шесть договоров и обязался провести ремонтно-отделочные работы в квартирах и домах заказчиков. Не забыл предприниматель и о предоплате, взяв половину от стоимости за свои услуги и сто процентов за покупку стройматериалов. Но обязательства в полном объеме директор так и не выполнил, — рассказывают в полиции.