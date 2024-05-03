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В Североуральске школьник спас тонувшего 2-летнего ребенка

Школьник из Североуральска спас жизнь ребенку, который едва не утонул. Историю спасения поведала глава города Светлана Миронова.

Как рассказала она на своей странице в соцсети, все случилось 29 апреля. Во время прогулки группы детей вдоль русла реки Вагран 2-летний мальчик поскользнулся и упал в реку. Его снесло течением. Увидевший это ученик 8-го класса школы № 1 по имени Сергей бросился в воду и спас ребенка.

Сегодня на торжественной линейке школьнику вручили благодарственное письмо, почетную грамоту и небольшой подарок. Также благодарственное письмо было вручено родителям Сергея.

Сейчас в МЧС рассматривается вопрос о представлении парня к ведомственной награде.

«Еще раз благодарю Сергея за его героический поступок, желаю ему успехов на жизненном пути и всего самого доброго!», — отметила Светлана Миронова.