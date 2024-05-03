В Североуральске школьник спас тонувшего 2-летнего ребенка

Как рассказала она на своей странице в соцсети, все случилось 29 апреля. Во время прогулки группы детей вдоль русла реки Вагран 2-летний мальчик поскользнулся и упал в реку. Его снесло течением. Увидевший это ученик 8-го класса школы № 1 по имени Сергей бросился в воду и спас ребенка.
Сегодня на торжественной линейке школьнику вручили благодарственное письмо, почетную грамоту и небольшой подарок. Также благодарственное письмо было вручено родителям Сергея.
Сейчас в МЧС рассматривается вопрос о представлении парня к ведомственной награде.
«Еще раз благодарю Сергея за его героический поступок, желаю ему успехов на жизненном пути и всего самого доброго!», — отметила Светлана Миронова.